Источник: Рамос в новом клубе хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год

Вчера, 16 июня, мадридский «Реал» объявил об уходе из клуба капитана и защитника команды Серхио Рамоса.

По данным издания AS, игрок сборной Испании рассчитывает зарабатывать в новом клубе 12 миллионов евро в год. В подписании Рамоса заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Пари-Сен Жермен».

Напомним, что Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году за 27 миллионов евро. С тех пор футболист провел за «сливочных» 671 матч, забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.

35-летний защитник пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырехкратным победителем клубного чемпионата мира.