СМИ: ЦСКА может возглавить Марку Силва

Бывший главный тренер «Эвертона» Марку Силва может возглавить ЦСКА. Об этом информирует Tuttomercatoweb.

По данным источника, московский клуб поспорит за 43-летнего португальского специалиста с «Фенербахче». Сообщается, что представители армейцев уже контактировали с тренером.

Отметим, что Силва не тренировал с декабря 2019 года, после того, как был уволен из «Эвертона». Специалист также возглавлял «Уотфорд», «Халл», «Олимпиакос» и лиссабонский «Спортинг».

Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба. Хорватский специалист проработал в команде чуть менее трех месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Алексей Березуцкий.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.