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17 июня 08:44
автор: Степан Шереметьев

СМИ: ЦСКА может возглавить Марку Силва

Последним местом работы португальского специалиста был «Эвертон».

Бывший главный тренер «Эвертона» Марку Силва может возглавить ЦСКА. Об этом информирует Tuttomercatoweb.

По данным источника, московский клуб поспорит за 43-летнего португальского специалиста с «Фенербахче». Сообщается, что представители армейцев уже контактировали с тренером.

Отметим, что Силва не тренировал с декабря 2019 года, после того, как был уволен из «Эвертона». Специалист также возглавлял «Уотфорд», «Халл», «Олимпиакос» и лиссабонский «Спортинг».

Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба. Хорватский специалист проработал в команде чуть менее трех месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Алексей Березуцкий.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

источник: Tuttomercatoweb
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