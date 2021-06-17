Чанов - об игре Сафонова в матче с Финляндией: Казалось, что он уже миллион лет в сборной

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов после победы сборной России над Финляндией (1:0) на Евро-2020 оценил игру вратаря команды Матвея Сафонова.

Напомним, что в игре против Бельгии (0:3) место в воротах занимал Антон Шунин, а уже во встрече с финнами основным стал голкипер «Краснодара».

«Сафонов смог справиться с давлением. Не задрожал и спокойно провел свой первый матч на чемпионате Европы. Со стороны казалось, что он уже миллион лет в сборной. Он справился с нервами и сыграл на своих сильных сторонах. Это очень важно для любого игрока, потому что не все могут выдать такую игру на столь высоком уровне», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Добавим, что после этой победы команда Станислава Черчесова в группе В поднялась на вторую позицию, финны расположились на третьей строчке.

В заключительном туре группового этапа сборная России сыграет с Данией. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня.