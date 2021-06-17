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ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Украина 0 Северная Макед 0 П1 1.72 Х 3.80 П2 5.50
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Дания 0 Бельгия 0 П1 4.40 Х 3.35 П2 2.00
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Австрия 0 П1 1.60 Х 4.20 П2 6.10
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Куяба 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Либерия 0 П1 1.17 Х 7.00 П2 18.0
17 июня 09:27
автор: Степан Шереметьев

Сорокин - о матче Россия - Финляндия: Атмосфера от игры в Будапеште не сильно отличалась

Встреча в Санкт-Петербурге прошла в присутствии 24 540 зрителей.

Генеральный директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин выразил мнение, что матч Россия - Финляндия (1:0) не сильно отличался по атмосфере от встречи турнира Венгрия - Португалия (0:3) на стадионе в Будапеште при 100-процентной заполняемости.

«Атмосфера от матча в Будапеште не сильно отличалась, по-моему, наши 50% допущенных зрителей создавали максимально драйвовую атмосферу.

Мы знаем, что болельщиков из Финляндии было более трех тысяч, они тоже хорошо поддерживали свою команду, но, конечно, эффект домашнего поля никто не отменял. Самое главное, что победили, получили три очка», - приводит слова Сорокина ТАСС.

Напомним, что после этой победы команда Станислава Черчесова в группе В поднялась на вторую позицию, финны расположились на третьей строчке.

В заключительном туре группового этапа сборная России сыграет с Данией. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня.

источник: ТАСС
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