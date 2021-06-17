Бояринцев поделился ожиданиями от матча Дания - Бельгия на Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев дал прогноз на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Дании и Бельгии.

«Я предположу, что датчане не проиграют бельгийцам. Мне кажется, будет ничейный результат, и Дании будет очень нужна победа в матче со сборной России, как и нам. Интрига возрастет до предела, будет интересно, кто психологически справится с этим давлением. Матч сборных России и Дании будет сверхинтересным с точки зрения турнирной таблицы», - приводит слова Бояринцева «Газета.Ru».

Встреча состоится сегодня, 17 июня, в Копенгагене и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре Бельгия разгромила Россию (3:0), а Дания проиграла Финляндии (0:1).