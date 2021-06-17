Дзюба повторил собственный антирекорд в сборной России

Во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная России обыграла Финляндию - 1:0.

Как отмечает «МК-Спорт», в этой встрече капитан россиян Артем Дзюба отличился результативной передачей. Несмотря на это форвард повторил собственный антирекорд 2015 года. Тогда нападающий тоже не забивал в пяти матчах подряд за национальную команду.

Напомним, что после этой победы команда Станислава Черчесова в группе В поднялась на вторую позицию, финны расположились на третьей строчке.

В заключительном туре группового этапа сборная России сыграет с Данией. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня.