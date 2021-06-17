ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Украина 0 Северная Макед 0 П1 1.72 Х 3.80 П2 5.50
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Дания 0 Бельгия 0 П1 4.40 Х 3.35 П2 2.00
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Австрия 0 П1 1.60 Х 4.20 П2 6.10
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Куяба 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Либерия 0 П1 1.17 Х 7.00 П2 18.0
17 июня 10:24
автор: Степан Шереметьев

Дмитрий Губерниев: Я кайфовал о того, насколько уверенным был наш вратарь. Мой сын Матвей Сафонов!

Голкипер сборной России дебютировал в матче с Финляндией (1:0) на Евро-2020.

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре вратаря сборной России Матвея Сафонова в матче с Финляндией (1:0) во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

Напомним, что во встрече против Бельгии (0:3) место в воротах занимал Антон Шунин, а уже в противостоянии с финнами основным стал голкипер «Краснодара».

«Я кайфовал от того, насколько уверенным был наш вратарь! Мой сын Матвей Сафонов! Он мой любимец в сборной? Я не сторонник того, чтоб кого-то выделять.

Меня часто спрашивают, какая спортсменка - самая красивая... Но поскольку футболисты не женщины, поэтому - да! Я скажу, что за ним с особой любовью наблюдаю! Вообще, обожаю вратарей. Это все знают. Сам я был вратарь», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Напомним, что после этой победы команда Станислава Черчесова в группе В поднялась на вторую позицию, финны расположились на третьей строчке.

В заключительном туре группового этапа сборная России сыграет с Данией. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Марио Фернандеса увезли с матча с Финляндией на скоройКомпания Coca-Cola прокомментировала нашумевший жест Криштиану Роналду на пресс-конференцииГол Месси помог Аргентине на старте Кубка АмерикиФутболисты сборной РФ ответили Бузовой после матча с ФинляндиейКанделаки прокомментировала скандал Губерниева и БузовойАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Нидерланды — Австрия: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 2-го тура в группе С между сборными Нидерландов и Австрии.
Дания — Бельгия: прямая трансляция матча группы В на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 2-го тура в группе В между сборными Дании и Бельгии.
Украина — Северная Македония: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч 2-го тура в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
Видео всех голов Евро-2020 17.06.2021: Украина против Македонии, Дания против Бельгии, Нидерланды против Австрии
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 17 июня: Украина - Северная Македония, Дания - Бельгия, Нидерланды - Австрия.
Россия поднялась на второе место в группе, Италия одержала десятую победу подряд, Капризов получил приз
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Карасев зафиксировал выход Италии в плей-офф. Как на Евро-2020 определился первый участник 1/8 финала
Во 2-м туре группы А сборная Италии при судействе Сергея Карасева легко справилась со Швейцарией (3:0) и первой вышла в плей-офф.
Шоу Бэйла на глазах у Эрдогана. Как Уэльс победил Турцию
Во втором туре в группе А турки неожиданно уступили в Баку валлийцам (0:2) и застолбили за собой последнее место.
«Впечатления двоякие, поэтому есть тревога перед Данией». Гаджиев — о победе России над финнами
Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы сборной России во втором туре Евро-2020 (1:0).
Когда такое было? Черчесов услышал глас народа — потому и победил
Выводы после победы сборной России над финнами (1:0) во втором матче на Евро-2020.
Миранчук спас Россию. Как наша сборная победила Финляндию на Евро-2020
Во втором матче группового этапа чемпионата Европы российская сборная с минимальным счетом одолела финнов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика