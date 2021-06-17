Дмитрий Губерниев: Я кайфовал о того, насколько уверенным был наш вратарь. Мой сын Матвей Сафонов!

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре вратаря сборной России Матвея Сафонова в матче с Финляндией (1:0) во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

Напомним, что во встрече против Бельгии (0:3) место в воротах занимал Антон Шунин, а уже в противостоянии с финнами основным стал голкипер «Краснодара».

«Я кайфовал от того, насколько уверенным был наш вратарь! Мой сын Матвей Сафонов! Он мой любимец в сборной? Я не сторонник того, чтоб кого-то выделять.

Меня часто спрашивают, какая спортсменка - самая красивая... Но поскольку футболисты не женщины, поэтому - да! Я скажу, что за ним с особой любовью наблюдаю! Вообще, обожаю вратарей. Это все знают. Сам я был вратарь», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Напомним, что после этой победы команда Станислава Черчесова в группе В поднялась на вторую позицию, финны расположились на третьей строчке.