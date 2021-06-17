Россия за победу в матче с Финляндией на Евро-2020 получила 1,5 миллиона евро

Российский футбольный союз получит 1,5 миллиона евро от УЕФА за победу национальной команды над Финляндией (1:0) в матче группового этапа чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций.

Перед началом Евро-2020 УЕФА объявил о призовом фонде в 371 миллион евро, из которых все 24 команды-участницы гарантированно получат по 9,25 миллиона евро.

Во время группового этапа сборные могут получить 1,5 миллиона евро за победу и 750 тысяч евро за ничью. Победитель турнира получит десять миллионов евро, а призеры- семь млн ​​евро.

Добавим, что после этой победы команда Станислава Черчесова в группе В поднялась на вторую позицию, финны расположились на третьей строчке.

В заключительном туре группового этапа сборная России сыграет с Данией. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня.