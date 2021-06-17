ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Украина 0 Северная Макед 0 П1 1.72 Х 3.80 П2 5.50
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Дания 0 Бельгия 0 П1 4.40 Х 3.45 П2 1.97
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Куяба 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Австрия 0 П1 1.61 Х 4.20 П2 6.00
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Либерия 0 П1 1.18 Х 6.40 П2 20.0
17 июня 10:39
автор: Степан Шереметьев

Россия за победу в матче с Финляндией на Евро-2020 получила 1,5 миллиона евро

За участие на групповом этапе россияне гарантированно заработают 9,25 млн.

Российский футбольный союз получит 1,5 миллиона евро от УЕФА за победу национальной команды над Финляндией (1:0) в матче группового этапа чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций.

Перед началом Евро-2020 УЕФА объявил о призовом фонде в 371 миллион евро, из которых все 24 команды-участницы гарантированно получат по 9,25 миллиона евро.

Во время группового этапа сборные могут получить 1,5 миллиона евро за победу и 750 тысяч евро за ничью. Победитель турнира получит десять миллионов евро, а призеры- семь млн ​​евро.

Добавим, что после этой победы команда Станислава Черчесова в группе В поднялась на вторую позицию, финны расположились на третьей строчке.

В заключительном туре группового этапа сборная России сыграет с Данией. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня.

источник: МК-Спорт
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России победила Финляндию на Евро-2020Сборная России забила первый гол на Евро-2020Матч Россия – Финляндия обслужит бригада арбитров из НидерландовЧерчесов упал после гола Миранчука на Евро-2020 в матче с финамиАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиУткин высказался о победе сборной России над финнами
Нидерланды — Австрия: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 2-го тура в группе С между сборными Нидерландов и Австрии.
Дания — Бельгия: прямая трансляция матча группы В на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 2-го тура в группе В между сборными Дании и Бельгии.
Украина — Северная Македония: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч 2-го тура в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
Видео всех голов Евро-2020 17.06.2021: Украина против Македонии, Дания против Бельгии, Нидерланды против Австрии
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 17 июня: Украина - Северная Македония, Дания - Бельгия, Нидерланды - Австрия.
Россия поднялась на второе место в группе, Италия одержала десятую победу подряд, Капризов получил приз
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Карасев зафиксировал выход Италии в плей-офф. Как на Евро-2020 определился первый участник 1/8 финала
Во 2-м туре группы А сборная Италии при судействе Сергея Карасева легко справилась со Швейцарией (3:0) и первой вышла в плей-офф.
Шоу Бэйла на глазах у Эрдогана. Как Уэльс победил Турцию
Во втором туре в группе А турки неожиданно уступили в Баку валлийцам (0:2) и застолбили за собой последнее место.
«Впечатления двоякие, поэтому есть тревога перед Данией». Гаджиев — о победе России над финнами
Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы сборной России во втором туре Евро-2020 (1:0).
Когда такое было? Черчесов услышал глас народа — потому и победил
Выводы после победы сборной России над финнами (1:0) во втором матче на Евро-2020.
Миранчук спас Россию. Как наша сборная победила Финляндию на Евро-2020
Во втором матче группового этапа чемпионата Европы российская сборная с минимальным счетом одолела финнов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика