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17 июня 10:49
автор: Степан Шереметьев

Капитан мадридского «Реала» Рамос покидает клуб

Контракт футболиста истекает 30 июня 2021 года.

Защитник мадридского «Реала», игрок сборной Испании Серхио Рамос уходит из клуба. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщает «Профиль», 17 июня состоится прощальная пресс-конференция игрока в присутствии президента клуба Флорентино Переса. Контракт 35-летнего футболиста с командой рассчитан до 30 июня 2021 года. Он был капитаном «Реала» на протяжении многих последних лет.

Напомним, что Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году за 27 миллионов евро. С тех пор футболист провел за «сливочных» 671 матч, забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.

35-летний защитник пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырехкратным победителем клубного чемпионата мира.

источник: «Профиль»
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