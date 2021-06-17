Капитан мадридского «Реала» Рамос покидает клуб

Защитник мадридского «Реала», игрок сборной Испании Серхио Рамос уходит из клуба. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщает «Профиль», 17 июня состоится прощальная пресс-конференция игрока в присутствии президента клуба Флорентино Переса. Контракт 35-летнего футболиста с командой рассчитан до 30 июня 2021 года. Он был капитаном «Реала» на протяжении многих последних лет.

Напомним, что Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году за 27 миллионов евро. С тех пор футболист провел за «сливочных» 671 матч, забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.

35-летний защитник пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырехкратным победителем клубного чемпионата мира.