«Амкар» презентовал новую эмблему и назначил нового главного тренера

«Амкар» на своем официальном сайте презентовал новую клубную эмблему. Как отмечается, логотип исполнен в форме щита из 11 полос, которые символизируют 11 футболистов на поле, стремящихся вверх к победе. Внутри эмблемы буква «А». Под полосами располагается пятиугольник футбольного мяча как дань истокам и универсальный знак, понятный во всех культурах.

«Амкар» подал заявку на участие в новом сезоне ПФЛ. Ранее пермская команда выступала в РПЛ с 2004 по 2018 года. В июле 2018 г. пермский клуб заявил о своем банкротстве. Вскоре был создана команда «Звезда», являющаяся преемником «Амкара».