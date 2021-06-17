ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Украина 0 Северная Макед 0 П1 1.72 Х 3.80 П2 5.50
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Дания 0 Бельгия 0 П1 4.40 Х 3.45 П2 1.97
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Австрия 0 П1 1.61 Х 4.20 П2 6.00
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Куяба 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Либерия 0 П1 1.18 Х 6.40 П2 20.0
17 июня 11:05
автор: Александр Бойченко

Дик Адвокат дал свой прогноз на матч Россия - Дания

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат оценил шансы россиян на выход из группы на Евро-2020.

«О перспективах российской сборной тяжело судить по одной победе над Финляндией. С другой стороны, Дания не смогла победить эту команду, это говорит о высоком уровне обороны финской сборной.

Думаю, у сборной России хорошие шансы сыграть в плей-офф чемпионата Европы. Здорово, что главный тренер доверился молодым игрокам и они его не подвели. Для футболистов это всегда важно»

В качестве тренера Дик Адвокат руководил сборной России с 2010 по 2012 год. Голландский специалист выиграл с «Зенитом» Кубок УЕФА — 2008 и Суперкубок УЕФА — 2008.

Напомним, сборная России одолела команду Финляндии на чемпионате Европы — 2020 со счетом 1:0 и поднялась на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

источник: Sports.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России по футболу поблагодарила Ольгу Бузову за совет перед матчем с финнамиОлег Матыцин: "Надеемся на дальнейшие победы, на победу в Копенгагене"Русский хавбек финского клуба: "Жду от России более смелого футбола"Черчесов упал после гола Миранчука на Евро-2020 в матче с финамиАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиУткин высказался о победе сборной России над финнами
Нидерланды — Австрия: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 2-го тура в группе С между сборными Нидерландов и Австрии.
Дания — Бельгия: прямая трансляция матча группы В на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 2-го тура в группе В между сборными Дании и Бельгии.
Украина — Северная Македония: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч 2-го тура в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
Видео всех голов Евро-2020 17.06.2021: Украина против Македонии, Дания против Бельгии, Нидерланды против Австрии
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 17 июня: Украина - Северная Македония, Дания - Бельгия, Нидерланды - Австрия.
Россия поднялась на второе место в группе, Италия одержала десятую победу подряд, Капризов получил приз
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Карасев зафиксировал выход Италии в плей-офф. Как на Евро-2020 определился первый участник 1/8 финала
Во 2-м туре группы А сборная Италии при судействе Сергея Карасева легко справилась со Швейцарией (3:0) и первой вышла в плей-офф.
Шоу Бэйла на глазах у Эрдогана. Как Уэльс победил Турцию
Во втором туре в группе А турки неожиданно уступили в Баку валлийцам (0:2) и застолбили за собой последнее место.
«Впечатления двоякие, поэтому есть тревога перед Данией». Гаджиев — о победе России над финнами
Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы сборной России во втором туре Евро-2020 (1:0).
Когда такое было? Черчесов услышал глас народа — потому и победил
Выводы после победы сборной России над финнами (1:0) во втором матче на Евро-2020.
Миранчук спас Россию. Как наша сборная победила Финляндию на Евро-2020
Во втором матче группового этапа чемпионата Европы российская сборная с минимальным счетом одолела финнов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Gazfight: турнир №1. Кудряшов vs Романов

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика