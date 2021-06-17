Дик Адвокат дал свой прогноз на матч Россия - Дания

«О перспективах российской сборной тяжело судить по одной победе над Финляндией. С другой стороны, Дания не смогла победить эту команду, это говорит о высоком уровне обороны финской сборной.

Думаю, у сборной России хорошие шансы сыграть в плей-офф чемпионата Европы. Здорово, что главный тренер доверился молодым игрокам и они его не подвели. Для футболистов это всегда важно»

В качестве тренера Дик Адвокат руководил сборной России с 2010 по 2012 год. Голландский специалист выиграл с «Зенитом» Кубок УЕФА — 2008 и Суперкубок УЕФА — 2008.

Напомним, сборная России одолела команду Финляндии на чемпионате Европы — 2020 со счетом 1:0 и поднялась на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.