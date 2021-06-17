Источник: Ташаев перейдет в «Ротор»

Волгоградский «Ротор» может подписать контракт с полузащитником Александром Ташаевым. Об этом сообщает «СЭ».

Напомним, что 26-летний футболист весь минувший сезон восстанавливался от травм и выступал только за «Спартак-2» в ФНЛ, где за 16 матчей не отметился результативными действиями.

Ташаев покинул красно-белых 3 июня этого года. Стороны расторгли контракт. В составе «Спартака» хавбек выступал с 2018 года. Его контракт был рассчитан до лета 2022 года.

Добавим, что по итогам минувшего сезона «Ротор» вылетел в ФНЛ.