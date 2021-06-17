Официально: Гаттузо покидает «Фиорентину»

Пресс-служба «Фиорентины» объявила о расторжении контракта с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо по соглашению сторон.

Отметим, что специалист покидает клуб, не проработав в нем и месяца.

Как сообщают итальянские СМИ, между Гаттузо и руководством клуба возникли серьезные разногласия относительно трансферной политики.

Напомним, что по итогам сезона-2020/21 «Фиорентина» под руководством главного тренера Джузеппе Якини заняла 13 место в Серии А. Гаттузо возглавлял «Наполи» и привел команду к пятой позиции в чемпионате Италии.