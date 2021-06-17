Источник: Полузащитник «Локомотива» Иосифов не перейдет в «Вильярреал»

Испанский «Вильярреал» принял решение не подписывать контракт с полузащитником московского «Локомотива» Никитой Иосифовым. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что в марте испанские СМИ утверждали, что российский вингер близок к переходу в «Вильярреал». Планировалось, что Иосифов присоединится к молодежной команде, но при этом будет привлекаться к работе с основным составом.

Сообщалось, что «Локомотив» не договорился с Иосифовым об условиях нового контракта.

Добавим, Иосифов перешел в «Локомотив» из академии «Спартака» в 2018 году. За железнодорожников хавбек дебютировал в августе прошлого года и выходил на поле в шести матчах.