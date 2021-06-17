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17 июня 12:30
автор: Степан Шереметьев

Гендиректор ЦСКА рассказал о причинах назначения Березуцкого на пост главного тренера команды

Ранее московский клуб покинул хорватский специалист Ивица Олич.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему при назначении на должность главного тренера выбор был сделан в пользу Алексея Березуцкого.

«Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И не удивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба», - приводит слова руководителя армейцев «СЭ».

Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича. Под руководством хорватского специалиста армейцы провели девять матчей, из которых выиграли четыре, однажды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в чемпионате России и не пробился в еврокубковые турниры впервые за 20 лет.

источник: «Спорт-Экспресс»
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