Гендиректор ЦСКА рассказал о причинах назначения Березуцкого на пост главного тренера команды

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему при назначении на должность главного тренера выбор был сделан в пользу Алексея Березуцкого.

«Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И не удивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба», - приводит слова руководителя армейцев «СЭ».

Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича. Под руководством хорватского специалиста армейцы провели девять матчей, из которых выиграли четыре, однажды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в чемпионате России и не пробился в еврокубковые турниры впервые за 20 лет.