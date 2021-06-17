Варан близок к продлению контракта с «Реалом»

Мадридский «Реал» близок к продлению контракта с защитником Рафаэлем Вараном. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем «твиттере».

По информации источника, 28-летний футболист и «Королевский клуб» в скором времени должны пролонгировать соглашение. Договоренность практически достигнута, сторонам осталось согласовать последние детали.

Напомним, что Варан перешел в мадридский клуб из «Ланса» в 2011 году за десять миллионов евро. С тех пор он провел за команду 360 матчей, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

28-летний француз в составе «галактикос» становился трехкратным чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.