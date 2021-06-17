Алексей Березуцкий: Ни одного равнодушного игрока на футбольном поле у нас не будет

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что ждать болельщикам армейцев в предстоящем сезоне.

«Я могу точно сказать, что ни одного равнодушного игрока на футбольном поле у нас не будет. Собираемся их готовить, объяснять, что такое ПФК ЦСКА, как живет, как играет. В последнее время — это не страшно, но такое бывало, — они об этом забывали. Постараемся наладить работу в этом направлении и вернуться на те позиции, на которых должен находиться футбольный клуб ЦСКА», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича. Под руководством хорватского специалиста армейцы провели девять матчей, из которых выиграли четыре, однажды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в чемпионате России и не пробился в еврокубковые турниры впервые за 20 лет.