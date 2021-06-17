Буффон официально вернулся в «Парму» (видео)

Пресс-служба итальянской «Пармы» объявила о возвращении в клуб бывшего вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

По информации СМИ, контракт Буффона рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что 43-летний голкипер начинал в «Парме» свою взрослую карьеру и выступал за эту команду до 2001 года. Вместе с пармезанцами Буффон завоевывал Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.

В 2001 году Джанлуиджи перебрался в «Ювентус» за 52,88 миллионов евро. Затем Буффон покинул туринский клуб, перейдя в «ПСЖ». Через год он вернулся в стан «старой синьоры». В минувшем сезоне голкипер провел 14 матчей, в шести из них сыграв на ноль.

Добавим, что «Парма» заняла последнее место в таблице Серии А и вылетела во второй дивизион итальянского футбола.