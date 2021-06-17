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17 июня 13:31
автор: Степан Шереметьев

СМИ: «Динамо» заплатит «Милану» за переход Лаксальта 3,5 миллиона евро

В минувшем сезоне футболист выступал на правах аренды в «Селтике».

Московское «Динамо» заплатит «Милану» за переход Диего Лаксальта 3,5 миллиона евро. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, сумма выплат будет разбита на три примерно равных транша, которые будут выплачиваться три года. Зарплата 28-летнего левого защитника составит около 1,3 миллиона евро.

Отмечается, что о трансфере футболиста должно быть объявлено официально в ближайшие дни.

Напомним, Лаксальт перешел к «россонери» из «Дженоа» в 2018-м за 19 миллионов евро. Минувшей сезон уругваец провел за шотландский «Селтик» на правах аренды. Он сыграл 23 матча и забил один гол.

источник: «Спорт-Экспресс»
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