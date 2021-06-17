ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 16:00 Украина 0 Северная Макед 0 П1 1.85 Х 3.60 П2 4.80
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Дания 0 Бельгия 0 П1 4.40 Х 3.30 П2 2.02
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Австрия 0 П1 1.67 Х 4.00 П2 5.70
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Куяба 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Либерия 0 П1 1.18 Х 6.30 П2 21.0
17 июня 13:59
автор: Александр Бойченко

Андрей Червиченко: Основой команд должны быть наши, плюс три-четыре хороших иностранца

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал заявление президента РФС Александра Дюкова о том, что на данный момент нет оснований для изменения действующего в российском футболе лимита на легионеров.

«Дюков прав. Я бы лимит еще ужесточил: помимо заявки, еще и на поле ввел ограничения на количество иностранцев. Я понимаю руководителей клубов, которым сложно подписывать российских игроков из-за завышенных требований, но это является краткосрочной проблемой, потому что игроков не так много.

Нужно разобраться в приоритетах, что важнее: еврокубки или сборная? Все одновременно не получится. При повышении мастерства наших игроков в еврокубках может прийти успех, а у сборной от засилья иностранцев в нашем чемпионате его точно не будет. Не вижу здесь противоречия. Разве не Акинфеев, Березуцкие и Игнашевич ковали победу в Кубке УЕФА? Разве не Аршавин, Кержаков и Малафеев приводили «Зенит» к победе в том же турнире?

Просто должны быть такие же игроки сейчас, и можно дополнять их иностранцами. Только основой должны быть наши игроки, плюсом к ним трех-четырех хороших иностранцев. Я не против иностранных игроков, но считаю, что их количество должно быть ограничено. Наших игроков должно быть больше. Тогда и сборная будет лучше играть», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Также Червиченко подчеркнул, что лимит вовсе не мешает развиваться российским игрокам.

В минувшей еврокубковой кампании 2020/21 сезона среди шести российских клубов была одержана лишь одна победа - «Краснодар» победил дома французский «Ренн» со счетом 1:0. После сезона-2020/21 Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на восьмое место.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В пятёрке самых быстрых участников Евро-2020 не оказалось россиянОлег Матыцин: "Надеемся на дальнейшие победы, на победу в Копенгагене"Русский хавбек финского клуба: "Жду от России более смелого футбола"«Претензий нет, но больше судить не будете. Можете ехать домой»Американец объяснил, чем отвратительны русские девушкиКанделаки прокомментировала скандал Губерниева и Бузовой
Мадридский гамбит: Рамос уходит из «Реала», отдает повязку Марсело, но носить ее будет Бензема
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос в четверг 17 июня объявит о том, что покидает клуб после 16 проведенных сезонов.
Нидерланды — Австрия: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 2-го тура в группе С между сборными Нидерландов и Австрии.
Дания — Бельгия: прямая трансляция матча группы В на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Копенгагене состоится матч 2-го тура в группе В между сборными Дании и Бельгии.
Украина — Северная Македония: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 17.06.2021
17 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч 2-го тура в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
Видео всех голов Евро-2020 17.06.2021: Украина против Македонии, Дания против Бельгии, Нидерланды против Австрии
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 17 июня: Украина - Северная Македония, Дания - Бельгия, Нидерланды - Австрия.
Россия поднялась на второе место в группе, Италия одержала десятую победу подряд, Капризов получил приз
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Карасев зафиксировал выход Италии в плей-офф. Как на Евро-2020 определился первый участник 1/8 финала
Во 2-м туре группы А сборная Италии при судействе Сергея Карасева легко справилась со Швейцарией (3:0) и первой вышла в плей-офф.
Шоу Бэйла на глазах у Эрдогана. Как Уэльс победил Турцию
Во втором туре в группе А турки неожиданно уступили в Баку валлийцам (0:2) и застолбили за собой последнее место.
«Впечатления двоякие, поэтому есть тревога перед Данией». Гаджиев — о победе России над финнами
Известный тренер Гаджи Гаджиев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы сборной России во втором туре Евро-2020 (1:0).
Когда такое было? Черчесов услышал глас народа — потому и победил
Выводы после победы сборной России над финнами (1:0) во втором матче на Евро-2020.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

#ПМЭФ'21 Бокс. Чудинов vs Либенберг

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика