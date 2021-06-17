Андрей Червиченко: Основой команд должны быть наши, плюс три-четыре хороших иностранца

«Дюков прав. Я бы лимит еще ужесточил: помимо заявки, еще и на поле ввел ограничения на количество иностранцев. Я понимаю руководителей клубов, которым сложно подписывать российских игроков из-за завышенных требований, но это является краткосрочной проблемой, потому что игроков не так много.

Нужно разобраться в приоритетах, что важнее: еврокубки или сборная? Все одновременно не получится. При повышении мастерства наших игроков в еврокубках может прийти успех, а у сборной от засилья иностранцев в нашем чемпионате его точно не будет. Не вижу здесь противоречия. Разве не Акинфеев, Березуцкие и Игнашевич ковали победу в Кубке УЕФА? Разве не Аршавин, Кержаков и Малафеев приводили «Зенит» к победе в том же турнире?

Просто должны быть такие же игроки сейчас, и можно дополнять их иностранцами. Только основой должны быть наши игроки, плюсом к ним трех-четырех хороших иностранцев. Я не против иностранных игроков, но считаю, что их количество должно быть ограничено. Наших игроков должно быть больше. Тогда и сборная будет лучше играть», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Также Червиченко подчеркнул, что лимит вовсе не мешает развиваться российским игрокам.

В минувшей еврокубковой кампании 2020/21 сезона среди шести российских клубов была одержана лишь одна победа - «Краснодар» победил дома французский «Ренн» со счетом 1:0. После сезона-2020/21 Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на восьмое место.