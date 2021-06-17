«Я буду безумно переживать за него». Слуцкий - о назначении Березуцкого главным тренером ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, который ранее возглавлял ЦСКА, прокомментировал решение руководства армейцев назначить исполняющим обязанности главного тренера команды Алексея Березуцкого.

«Я много лет работал с Лешей как с футболистом. Он также входил в мой тренерский штаб, был помощником. Могу сказать следующее. Это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек. Я очень рад, что ему представилась такая возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне.

Уверен, у него все должно получиться. Чего я ему искренне и желаю. Со своей стороны я буду безумно за него переживать», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича. Под руководством хорватского специалиста армейцы провели девять матчей, из которых выиграли четыре, однажды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в чемпионате России и не пробился в еврокубковые турниры впервые за 20 лет.