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17 июня 14:14
автор: Степан Шереметьев

«Я буду безумно переживать за него». Слуцкий - о назначении Березуцкого главным тренером ЦСКА

Ранее московский клуб покинул хорватский специалист Ивица Олич.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, который ранее возглавлял ЦСКА, прокомментировал решение руководства армейцев назначить исполняющим обязанности главного тренера команды Алексея Березуцкого.

«Я много лет работал с Лешей как с футболистом. Он также входил в мой тренерский штаб, был помощником. Могу сказать следующее. Это сверхответственный, амбициозный, очень системный человек. Я очень рад, что ему представилась такая возможность проявить свои качества на столь серьезном уровне.

Уверен, у него все должно получиться. Чего я ему искренне и желаю. Со своей стороны я буду безумно за него переживать», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича. Под руководством хорватского специалиста армейцы провели девять матчей, из которых выиграли четыре, однажды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в чемпионате России и не пробился в еврокубковые турниры впервые за 20 лет.

источник: «Спорт-Экспресс»
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