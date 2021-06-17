Серхио Рамос: Говорю «до встречи», а не «прощайте», потому что я вернусь

«Настал один из самых трудных моментов в моей жизни. Момент, когда я вынужден попрощаться с «Реалом». Я бы хотел сделать это на нашем стадионе, на «Сантьяго Бернабеу». Спасибо «Реалу», вы всегда будете в моем сердце. Это было потрясающее время, уникальное. Надеюсь, впереди меня ждёт много лет игры на высоком уровне и новые трофеи. Говорю «до встречи», а не «прощайте», потому что я вернусь».

Защитник выступал за «Реал» с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА.