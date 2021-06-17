Мирзов, Роша и Мелкадзе приступили к тренировкам со «Спартаком»

В их числе Педро Роша, игравший за «Спартак-2», Николай Рассказов, Александр Ломовицкий (вернулись из аренды в «Арсенале»), Артем Тимофеев, Георгий Мелкадзе (вернулись из аренды в «Ахмате»), Максим Глушенков и Резиуан Мирзов (вернулись из аренды в «Химках»).

В списке нет футболистов, которые принимают участие в различных турнирах в составах своих сборных.

Накануне команда прошла медосмотр, игроки познакомились с Виторией, который возглавил «Спартак» в прошлом месяце после отставки Доменико Тедеско.





На первом сборе в Филлахе подопечные Витории проведут три контрольных матча - против «Нефтчи», «Браво» и «Шибеника».