«ЦСКА сам не знает, какую дорогу выбрать». Ярошик - о тренерских перестановках в московском клубе

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал тренерские перестановки в московском клубе.

«Назначение Березуцкого немного похоже на то, как в команду приходил Ивица Олич. У него тоже не было большого тренерского опыта. Леше будет очень сложно. ЦСКА - большой и амбициозный клуб. Но лучше дать шанс ему, чем кому-то другому. Могу пожелать только удачи. Мне кажется, сам клуб не знает, какую дорогу выбрать», - приводит слова Ярошика «СЭ».

Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича. Под руководством хорватского специалиста армейцы провели девять матчей, из которых выиграли четыре, однажды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в чемпионате России и не пробился в еврокубковые турниры впервые за 20 лет.