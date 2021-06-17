Капитан сборной Дании: в матче с Бельгией мы будем играть за Эриксена

«Это были особенные дни, когда футбол не был самым важным. Шок, который навсегда останется частью меня, частью всех нас. Единственное, что действительно важно и имеет значение, — это то, что с Кристианом всё в порядке! Горжусь тем, как команда действовала и как мы все вместе выстояли в эти трудные времена. Я тронут и благодарен за всю поддержку.

Во время матча первого тура с командой Финляндии (1:0) Эриксен потерял сознание и пережил остановку сердца. Кьяер был в числе игроков, которые оказали партнёру первую необходимую помощь. Благодаря датским футболистам и своевременному вмешательству медицинской бригады жизнь Эриксена была спасена. В настоящее время игрок находится в больнице Копенгагена, его состояние расценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.



Матч сборных Дании и Бельгии состоится 17 июня в 19:00 мск.