Украина - Северная Македония: составы команд

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Сидорчук, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик.

Северная Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Д. Велкоски, С. Ристовски, Николов, Спировски, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев.

Запасные: Янков, Шишковски, Бейтулай, Ристевски, Тричковски, Трайковски, Хасани, Костадинов, Радески, Аврамовски, Чурлинов, М. Ристовски.



Матч обслужит бригада судей из Аргентины во главе с Фернандо Рапальини, для которого это станет первая игра на турнире. Помогать ему будут ассистенты Хуан Пабло Белатти и Диего Бонфа. Резервный рефери — словенец Славко Винчич.



Стартовый свисток прозвучит в 16:00 на национальном стадионе в Бухаресте.