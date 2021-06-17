Марио Фернандес может вернуться в расположение сборной России

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес избежал повреждения позвоночника и сотрясения головного мозга, он сможет вернуться к тренировкам через несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Фернандес травмировался в среду во время матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии (1:0). Защитник неудачно упал на спину и не смог самостоятельно покинуть поле.

В сообщении команды отмечается, что Фернандес пройдет весь необходимый комплекс лечения в расположении национальной сборной.



Сборная России проведет последний матч группового этапа против Дании 21 июня в 22:00. Датчане сегодня сыграют свой второй матч в группе против бельгийцев в 16:00 мск.