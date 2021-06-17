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ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 43' Украина 2 Северная Макед 0 П1 1.02 Х 22.0 П2 36.0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Дания 0 Бельгия 0 П1 4.30 Х 3.30 П2 2.05
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Куяба 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Австрия 0 П1 1.68 Х 3.90 П2 5.70
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Либерия 0 П1 1.22 Х 5.90 П2 16.0
17 июня 15:41
автор: Артем Зибрак, Александр Бойченко

Стали известны результаты углубленного исследования состояния здоровья Фернандеса

Сегодня Марио Фернандес прошел дополнительное углубленное исследование на базе Московского спинального центра ГКБ 67 Департамента здравоохранения г. Москвы, которым руководит известный нейрохирург, член медицинского комитета РФС Дмитрий Дзукаев.

Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий.

В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

Марио пройдет весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе.

источник: «Советский спорт»
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