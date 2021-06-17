Александр Мостовой: Сборная России вряд ли добьется успехов, как на Евро-2008

- Повторение сценария Евро-2008 вряд ли возможно. Сейчас все совершенно другое: другой формат турнира, игры в разных странах Европы, пока непонятно, из каких групп точно выйдут команды с третьего места. До сих пор никто не знает, где будет играть дальше. Это тоже наводит на мысли, что уже не получится, как в 2008 году, - передает слова Мостового «Чемпионат».

Александр так же добавил, что у сборной 2008 года была своя поставленная игра, и даже поражение могущественным испанцам не испортило общего впечатления от игры сборной России.

Напомним, что в первом туре группового этапа российская команда уступила Бельгии со счетом 0:3, а во втором переиграла команду Финляндии - 1:0. В заключительном матче предварительного этапа сборная России встретится с Данией. Встреча состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени.