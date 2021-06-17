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ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 43' Украина 2 Северная Макед 0 П1 1.02 Х 22.0 П2 36.0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Дания 0 Бельгия 0 П1 4.30 Х 3.30 П2 2.05
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Австрия 0 П1 1.68 Х 3.90 П2 5.70
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Куяба 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Либерия 0 П1 1.22 Х 5.90 П2 16.0
17 июня 16:01
автор: Александр Бойченко

Александр Мостовой: Сборная России вряд ли добьется успехов, как на Евро-2008

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил возможности сборной России на Евро-2020

- Повторение сценария Евро-2008 вряд ли возможно. Сейчас все совершенно другое: другой формат турнира, игры в разных странах Европы, пока непонятно, из каких групп точно выйдут команды с третьего места. До сих пор никто не знает, где будет играть дальше. Это тоже наводит на мысли, что уже не получится, как в 2008 году, - передает слова Мостового «Чемпионат».

Александр так же добавил, что у сборной 2008 года была своя поставленная игра, и даже поражение могущественным испанцам не испортило общего впечатления от игры сборной России.

Напомним, что в первом туре группового этапа российская команда уступила Бельгии со счетом 0:3, а во втором переиграла команду Финляндии - 1:0. В заключительном матче предварительного этапа сборная России встретится с Данией. Встреча состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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