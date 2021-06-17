Зоран Тошич: Я верю в Алексея Березуцкого на посту главного тренера в ЦСКА!

Бывший полузащитник московских армейцев Зоран Тошич отметил, что Алексей заслужил шанс руководить красно-синими.

- Пока тяжело говорить о перспективах, потому что Алексей пока нигде не работал как главный тренер. Но мы имеем в виду, что он долгое время работал и со Слуцким, и с Гончаренко. Он уже много лет в клубе, наверное, поэтому руководство решило дать ему шанс. Я, как его бывший партнер по команде, желаю ему удачи, чтобы у него все получилось. И, конечно, верю в него», - цитирует слова Тошича Газета.ru.

Ивица Олич возглавил ЦСКА 23 марта 2021 года, сменив на посту Виктора Ганчаренко, однако спустя несколько месяцев покинул клуб из-за разногласий с руководством армейцев. Алексей Березуцкий впервые получил шанс стать исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА за свою тренерскую карьеру.