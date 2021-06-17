Александр Кержаков поделился впечатлениями после назначения в «Нижний Новгород»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Я благодарен за оказанное доверие. Это новый этап в карьере и серьёзный вызов. Все тренеры стремятся работать на высшем уровне. Для меня нижегородская земля однозначно не чужая. Мой отец родом из Дзержинска, в молодости играл за местный «Химик». Ощущаю большую ответственность и приложу максимум усилий, чтобы ФК «Нижний Новгород» достойно выступал в элите российского футбола», — цитирует Кержакова пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Напомним, Кержаков начал свою тренерскую деятельность в 2017 году старшим тренером молодежной сборной России до 17 лет. В прошлом сезоне бывший футболист «Зенита» возглавил «Томь», которая по итогам минувшего сезона покинула Футбольную национальную лигу.