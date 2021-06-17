Источник: «Спартак» выплатил Кокорину подписной бонус в размере четырех миллионов евро

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Black Mirror, московский клуб выплатил нападающему, ныне выступающему за «Фиорентину», подписной бонус в размере 4 миллионов евро.

По информации источника, годовой оклад форварда составил 3,45 миллиона евро.

Напомним, что Александр Кокорин провел всего восемь матчей за красно-белых, забив при этом два гола.

Контракт 30-летнего форварда с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.