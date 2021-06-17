Нурмагомедов рад возвращению Буффона в «Парму»

Стала известна реакция бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на новость о возвращении вратаря Джанлуиджи Буффона в «Парму».

«Это потрясающая история», - написал Нурмагомедов под постом инстаграм-аккаунта 433, в котором сообщалось о дальнейшей спортивной карьере Буффона.

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Напомним, что 43-летний голкипер начинал в «Парме» свою взрослую карьеру и выступал за эту команду до 2001 года. Вместе с пармезанцами Буффон завоевывал Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА.