Нападающим сборной Украины Яремчуком интересуются клубы из Англии и Германии

Нападающим сборной Украины и бельгийского «Гента» Романом Яремчуком интересуются английский «Вест Хэм» и немецкий «Вольфсбург», сообщает «Метарейтинг-Украина», ссылаясь на Calciomercato.

По информации источника, бельгийский клуб хочет выручить на продаже своего игрока, контракт которого заканчивается в 2025 году, от 25 до 30 миллионов евро.

Добавим, что 25-летний форвард в прошлом сезоне чемпионата Бельгии по футболу забил 20 голов и отдал семь результативных передач в 34 матчах.