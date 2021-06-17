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ЧЕ-2020 - финальный раунд 1-й тайм, 23' Дания 1 Бельгия 0 П1 1.55 Х 3.80 П2 6.20
Бразилия - Серия А 22:00 Америка Минейр 0 Куяба 0 П1 1.85 Х 3.40 П2 4.60
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Нидерланды 0 Австрия 0 П1 1.67 Х 3.90 П2 5.80
Товарищеские матчи (сборные) 22:45 Алжир 0 Либерия 0 П1 1.22 Х 5.90 П2 16.0
17 июня 19:04
автор: Максим Скороходов

Нападающим сборной Украины Яремчуком интересуются клубы из Англии и Германии

Бельгийский «Гент» просит за своего футболиста 25 миллионов евро.

Нападающим сборной Украины и бельгийского «Гента» Романом Яремчуком интересуются английский «Вест Хэм» и немецкий «Вольфсбург», сообщает «Метарейтинг-Украина», ссылаясь на Calciomercato.

По информации источника, бельгийский клуб хочет выручить на продаже своего игрока, контракт которого заканчивается в 2025 году, от 25 до 30 миллионов евро.

Добавим, что 25-летний форвард в прошлом сезоне чемпионата Бельгии по футболу забил 20 голов и отдал семь результативных передач в 34 матчах.

источник: «Метарейтинг Украина»
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