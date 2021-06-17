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17 июня 19:15
автор: Максим Скороходов

Валерий Новиков: Алексей Березуцкий - свой для ЦСКА

Бывший защитник стал исполняющим обязанности главного тренера армейцев.

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал расторжение контракта с Ивицей Оличем и назначение Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера армейцев.

«На самом деле, все произошло неожиданно, никто не думал, что Олич уйдет так быстро, ведь под его руководством прошло всего несколько игр прошлого сезона. Раз руководство приняло такое решение, значит, им виднее. Березуцкий — свой игрок, который уже давно в ЦСКА. Видимо, с ним связывают какие-то надежды, что под его руководством команда заиграет по-другому», - приводит слова Новикова «Газета.Ru».

Добавим, что сегодня генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб не занимается поиском нового главного тренера.

источник: «Газета.Ru»
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