Малком вошел в состав олимпийской сборной Бразилии

Пресс-служба Бразильской конфедерации футбола опубликовала состав олимпийской команды, которая выступит в Токио.
В состав команды включен 24-летний футболист «Зенита» Малком.
Вратари: Сантос («Атлетико Паранаэнсе»), Бренно («Гремио»).
Защитники: Дани Алвес («Сан-Паулу»), Габриэль Менино («Палмейрас»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Нино («Флуминенсе»), Габриэл («Арсенал», Англия), Диего Карлос («Севилья», Испания).
Полузащитники: Дуглас Луиз («Астон Вилла», Англия), Бруну Гимарайнш («Лион», Франция), Матеус Энрике («Гремио»), Жерсон («Фламенго»), Клаудиньо («Ред Булл Брагантино»).