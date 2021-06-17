Малком вошел в состав олимпийской сборной Бразилии

Нападающие: Малком («Зенит», Россия), Антони («Аякс», Нидерланды), Паулиньо («Байер», Германия), Матеус Кунья («Герта», Германия), Педро («Фламенго»).

Напомним, что к олимпиаде допускается футболисты не старше 23 лет, из-за того, что Олимпиаду из-за пандемии коронавируса перенесли на год, возрастной ценз увеличился до 24 лет.

Помимо этого, каждая сборная может включить в свой состав до трех футболистов старше допускаемого возраста.