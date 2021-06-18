Передача Кучерова и 27 сэйвов Василевского помогли «Тампе-Бэй» победить «Айлендерс»

В третьем матче полуфинала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» дома переиграла «Нью-Йорк Айлендерс» - 2:1.

В составе победителей отличились Янни Гурд и Брэйден Пойнт. Вратарь Андрей Василевский отразил 27 бросков из 28. Нападающий Никита Кучеров провел на площадке 19 минут 53 секунды и отличился голевой передачей. Защитник Михаил Сергачев отыграл 19 минут 32 секунды, но результативными действиями не отметился.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 23 броска из 25.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Тампы».