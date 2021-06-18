Бабаев - об уходе Олича: Ивица - часть армейской семьи

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев охарактеризовал отставку Ивицы Олича c поста главного тренера команды.

– Мы профессионалы и остаемся ими даже в сложные моменты. Поддаться эмоциям и публично позволить себе какую-либо острую реакцию несвойственно ни нам, ни, надеюсь, Оличу. Хотя это решение, признаю, было болезненным. Тем не менее Ивица – часть армейской семьи и всегда в ней останется. Мы желаем ему удачи в будущей карьере, – цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, после отставки Ивицы Олича команду возглавил Алексей Березуцкий, ставший исполняющим обязанности главного тренера армейцев.