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18 июня 08:18
автор: Александр Бойченко

Бабаев - об уходе Олича: Ивица - часть армейской семьи

16 июня хорватский специалист покинул клуб из-за разногласий с руководством

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев охарактеризовал отставку Ивицы Олича c поста главного тренера команды.

– Мы профессионалы и остаемся ими даже в сложные моменты. Поддаться эмоциям и публично позволить себе какую-либо острую реакцию несвойственно ни нам, ни, надеюсь, Оличу. Хотя это решение, признаю, было болезненным. Тем не менее Ивица – часть армейской семьи и всегда в ней останется. Мы желаем ему удачи в будущей карьере, – цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, после отставки Ивицы Олича команду возглавил Алексей Березуцкий, ставший исполняющим обязанности главного тренера армейцев.

источник: «Спорт-Экспресс»
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