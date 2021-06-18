Источник: Гаттузо возглавит «Тоттенхэм»

Экс-наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо вскоре должен стать новым главным тренером «Тоттенхэма».



Как сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, c 43-летним итальянцем был согласован личный контракт до 2023 года с годовой зарплатой 2,5 миллиона евро. Управляющий директор «шпор» Фабио Паратичи находится в Милане и в ближайшие часы встретится с Дженнаро, чтобы закрыть сделку.

Напомним, Гаттузо спустя три недели после назначения покинул пост главного тренера «Фиорентины» из-за разногласий с руководством. Ранее специалист возглавлял «Наполи», откуда ушел по окончании сезона-2020/2021.