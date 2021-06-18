«Год назад клуб был на грани финансового кризиса». Бабаев - о ситуации в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о стратегии развития клуба и финансовой ситуации.

«Буквально 12 месяцев назад клуб был на грани финансового кризиса, дефицит ресурсов превышал 2 млрд руб. За прошедший год была проделана большая работа, позволившая клубу сформировать прочный финансовый фундамент. И теперь мы уверенно смотрим в будущее.

Год назад началась реализация долгосрочной стратегии, главная цель которой — создать не сиюминутно, а на перспективу команду, которая будет постоянно бороться за чемпионство в России и станет конкурентоспособной в Европе.», - приводит слова руководителя армейцев «СЭ».

Напомним, что 15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба. Хорватский специалист проработал в команде чуть менее трех месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Алексей Березуцкий.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.