Роберто Карлос: У меня был шанс оказаться в «Спартаке»

Бывший защитник «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, как в 1990-х годах мог оказаться в «Спартаке».

«Да, у меня действительно был шанс оказаться в «Спартаке» - представители клуба прилетали в Бразилию на переговоры. Я тогда был молод и играл за «Палмейрас», который собирался меня продавать. Но «Интер», куда я в итоге перешел, за меня предложили намного больше, и «Палмейрас» выбрал более выгодный вариант», - приводит слова Карлоса Sport24.

Напомним, что бразилец перешел в «Интер» летом 1996 года из «Палмейраса», откуда спустя сезон перебрался в мадридский «Реал».