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18 июня 11:03
автор: Степан Шереметьев

Роман Бабаев: Надеюсь, что сообща мы сможем выправить и значительно улучшить работу арбитров

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил судейство в минувшем сезоне.

«Проблема судейства действительно существует. Если взять в расчет решения ЭСК - то если б таких ошибок не было, мы бы заняли место в зоне еврокубков. Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом. Мы понимаем свои ошибки и будем работать над их исправлением.

При этом, конечно, ведем плотный диалог с РФС, РПЛ, судейским комитетом, которые очень серьезно нацелены на исправление ситуации. Надеюсь, что сообща мы сможем ее выправить и значительно улучшить работу арбитров», - приводит слова руководителя армейцев «СЭ».

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.

источник: «Спорт-Экспресс»
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