Роман Бабаев: Надеюсь, что сообща мы сможем выправить и значительно улучшить работу арбитров

«Проблема судейства действительно существует. Если взять в расчет решения ЭСК - то если б таких ошибок не было, мы бы заняли место в зоне еврокубков. Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом. Мы понимаем свои ошибки и будем работать над их исправлением.

При этом, конечно, ведем плотный диалог с РФС, РПЛ, судейским комитетом, которые очень серьезно нацелены на исправление ситуации. Надеюсь, что сообща мы сможем ее выправить и значительно улучшить работу арбитров», - приводит слова руководителя армейцев «СЭ».

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет.