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18 июня 11:45
автор: Степан Шереметьев

Атаманенко стал генменеджером «Арены Омск»

Ранее специалист покинул московский «Спартак».

Генеральным менеджером «Арены Омск» стал Александр Атаманенко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что он будет отвечать за подготовку к эксплуатации и последующее управление домашней ареной «Авангарда».

Напомним, что Атаманенко на протяжении шести лет являлся генеральным директором «Донбасс-Арены» - домашнего стадиона донецкого «Шахтера». Затем с 2014 по 2019-й и с 2020 по 2021-й работал в должности коммерческого директора футбольного клуба «Спартак».

Генеральный директор «Авангарда» Сергей Белых назвал Атаманенко одним из самых известных и востребованных профессионалов в своей области.

«Опыт и знания у Александра накоплены огромные, поэтому мы рады, что он усилил команду менеджеров „Авангарда“. Возвращение нашей команды в Омск - важнейший и крайне трудоемкий процесс, в котором нет мелочей. Теперь наша арена получила первоклассного специалиста, и клуб сделает все для того, чтобы новый дом „ястребов“ стал лучшим в КХЛ», - отметил Белых.

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