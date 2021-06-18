Бабаев: Мы готовы вести переговоры по Влашичу

Московский ЦСКА ценит хорватского полузащитника Николу Влашича, но готов рассмотреть предложения о переходе футболиста в другой клуб.

«Все зависит от того, что будут думать тренер и сам игрок по этому поводу. Влашич - один из лидеров ЦСКА и всего российского чемпионата последних лет. Мы его очень высоко ценим. Но если игрок захочет продолжить карьеру в другом клубе, а ЦСКА получит за него достойную компенсацию, мы готовы вести переговоры», - сказал Роман Бабаев газете «Спорт-Экспресс».

Никола Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году на правах аренды из «Эвертона». Спустя сезон армейцы выкупили хорватского полузащитника за 14 миллионов фунтов стерлингов. В минувшем сезоне футболист провел 34 матча и забил 12 голов при 6 голевых передачах.