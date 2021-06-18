У Бускетса отрицательный тест на коронавирус

ПЦР-тест на коронавирус полузащитника сборной Испании по футболу Серхио Бускетса показал отрицательный результат, и в ближайшее время игрок присоединится к команде. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Сообщается, что Бускетс отправится с командой в Севилью, где 19 июня сборная Испании сыграет второй матч группового этапа чемпионата Европы с командой Польши. Участие полузащитника в матче пока под вопросом.

Помимо Бускетса в сборной Испании перед началом турнира положительный тест был выявлен у защитника Диего Льоренте. После этого футболисты прошли плановую вакцинацию от covid-19.