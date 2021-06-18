Источник: Жирков может остаться в «Зените» тремя способами

Защитник «Зенита» Юрий Жирков может остаться в клубе как игрок, так получить менеджерскую или тренерскую должность, сообщает «РБК-Спорт».

Источник в клубе рассказал, что один из трех вариантов — продление контракта с игроком на один год. «Еще один способ — работа в клубе на менеджерской позиции. Также рассматривается предложение со вхождением в тренерский штаб», — сообщает «РБК-Спорт».

Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил три варианта, которые обсуждаются в клубе. «Наименее вероятный — тренерский. Остальные два вполне реальные. Однако сейчас переговоров нет. Все стороны взяли паузу. Переговоры ожидаются ближе к концу чемпионата Европы».

Юрий Жирков выступает за петербуржскую команду с 2016 года. За это время он успел провести 95 матчей за клуб и забить 4 гола. В минувшем сезоне полузащитник провел 15 матчей и отдал 2 голевые передачи.