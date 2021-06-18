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18 июня 13:28
автор: Степан Шереметьев

Умер бывший президент «Ювентуса» Бониперти

Функционер скончался в возрасте 92 лет.

Бывший форвард «Ювентуса» и сборной Италии Джампьеро Бониперти умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Бониперти выступал за туринский клуб на протяжении всей карьеры с 1946 по 1961 год. В составе команды он провел 459 матчей во всех турнирах и забил 179 голов.

В сборной Италии Бониперти провел 38 игр и забил восемь мячей. В качестве игрока Бониперти пять раз выигрывал чемпионат Италии и дважды становился обладателем Кубка Италии. В 2012-м году был введен в Зал славы итальянского футбола.

В 1971–1990 годах Бониперти был президентом «Ювентуса», при нем клуб девять раз выигрывал чемпионат Италии, а также завоевал Кубок европейских чемпионов, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и четыре Кубка Италии. До дня смерти Бониперти был почетным президентом «Ювентуса».

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