Рональд Куман: Если Месси подпишет контракт с «Барселоной», это будет хорошо для всех

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман выразил надежду, что нападающий Лионель Месси останется в команде, а также сообщил, что клуб усилится в летнее трансферное окно.

«Месси должен закончить карьеру в «Барселоне», я уже долго об этом говорю. Надеюсь, скоро руководство продлит с ним контракт. Думаю, это возможно. Если Лео останется, это будет хорошая новость для всех.

У нашей команды отличные перспективы. Знаю, что клуб усердно работает, чтобы построить конкурентоспособный состав, который превосходил бы прошлогодний и смог бороться за трофеи. Команда будет лучше и сильнее, я в этом уверен», — приводит слова Кумана Sport.es.

Напомним, перед стартом сезона 2020/21 Месси неоднократно выражал желание покинуть «Барселону» из-за разногласий с бывшим президентом клуба Хосепом Бартомеу.