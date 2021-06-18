У голкипера сборной России Сафонова родилась дочь

В семье голкипера сборной России Матвея Сафонова и его супруги Анастасии родилась дочь Майя. Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

Напомним, что Сафонов вышел в основном составе национальной команды в матче с Финляндией (1:0) на чемпионате Европы-2020. Вратарь сыграл на ноль, а подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 1:0.

Добавим, Сафонов был впервые вызван в главную национальную команду страны в октябре 2020 года после матча молодежной сборной России с Эстонией U21 (4:0). С тех пор голкипер «Краснодара» ни разу не выходил за основную команду россиян. Сафонов провел за молодежную команду десять матчей (восемь - всухую).