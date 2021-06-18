Аджинджал и Казаков вошли в тренерский штаб «Нижнего Новгорода»

В штаб главного тренера Александра Кержакова в «Нижнем Новгороде» вошли Владимир Казаков и Руслан Аджинджал, сообщает пресс-служба клуба.

Антон Хазов, Арнольд Слабодич, Валерий Клейменов и Дмитрий Полянин продолжат работу в коллективе. А Валерий Бурлаченко возглавил молодежную команду нижегородцев.

Напомним, что после завершения сезона в ФНЛ «Нижний Новгород» получил право выступать в РПЛ после того, как «Оренбург» не смог пройти процедуру лицензирования.

17 июня стало известно о том, что клуб возглавит Александр Кержаков.